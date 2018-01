Procon: Resolução coloca em risco consumidor Em 15 de dezembro foi publicada a Resolução 41, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que excluiu procedimentos necessários ao atendimento de consumidores que possuem planos de saúde privados (veja mais informações nos links abaixo). A Fundação Procon-SP, , órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, apresentou discordância em relação à Resolução nos seguintes aspectos: - à inclusão de diversos procedimentos no rol de alta complexidade que, por dificultar o acesso a determinadas coberturas, colocam em risco a vida do consumidor; - ao prazo de 24 meses de cobertura parcial temporária de doenças e lesões preexistentes. O Procon-SP entende que tal dispositivo representa um retrocesso para todo o sistema de planos de saúde. O órgão considera que não cabe a definição "alta complexidade", lembrando que várias operadoras davam cobertura a doenças preexistentes, imputavam carência inferior à imposta na Resolução número 41 para diversos procedimentos elencados no rol, tais como: quimioterapia, radioterapia, ressonância magnética, cateterismo, angioplastia, tomografia computadorizada, entre outros. Como já foi colocado em diversas ocasiões, a Fundação Procon-SP manifesta a sua preocupação com a forma como está sendo regulado o segmento de planos de saúde, que após anos de debate teve finalmente, em 1999, uma lei federal aprovada, mas que vem sendo muitas vezes, alterada, por incontáveis resoluções e Medidas Provisórias.