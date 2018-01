Procon - RJ: aumento de material é de até 26,65% O levantamento de material escolar do Procon - RJ, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - demonstrou uma variação de preço de até 26,65% na cesta básica de produtos de 2000 para 2001 na loja News Paper na zona norte da cidade. A cesta básica custava em 2000 R$ 58,70 e agora custa R$ 74, 30. A segunda maior variação foi de 22,32% na Imper Papelaria na Barra da Tijuca, zona oeste. A mesma cesta que ano passado custava R$ 48,58, hoje está em R$ 59,38. O local, onde houve o menor reajuste - 2,47% - foi Saraiva Mega Store no centro do Rio. A cesta passou de R$ 77,65 para R$ 79,57. O Procon - RJ também constatou aumento de preços de até 250,62%. O fichário, da mesma marca, grande de quatro furos que ano passado custava R$ 3,99 esse ano é vendido a R$ 13,99. A régua de 30 cm que ano passado custava R$ 0,30, hoje é vendida a R$ 0,70, um reajuste de 133,53%. A única deflação encontrada pelo Procon - RJ foi o caderno de 12 matérias (240 fls./capa mole) que custava R$ 5,99 ano passado e agora é vendido a R$ 3,10. A redução foi de 48,24%. O coordenador do Procon - RJ, Átila Nunes Neto, diz que a pesquisa mostra o cuidado que o consumidor tem de ter para comprar os produtos. E lembra que nesses casos de aumento de 250% e 133% houve a prática abusiva de preços. O levantamento foi feito em cinco lojas ( News Paper, Imper Papelaria, Saraiva Mega Store, Joujou e Casa Cruz). O Procon listou os produtos das lojas e é possível fazer a comparação qual o local mais barato. (Ver tabela abaixo). Produto Menor Preço Casa Cruz Saraiva Mega Store News Paper Imper Papelaria Jou-Jou (Centro) (Centro) (Norte Shopping) (Via Parque) (Barra Shopping) Preço Marca Preço Marca Preço Marca Preço Marca Preço Marca Apontador simples 0.12 china 1.10 faber castell 0.60 faber castell 0.40 faber castell 0.40 faber castell Borracha bicolor 0.20 carbex 0.50 c/2 helios 0.40 mercur 0.30 cabbex 0.25 Carbex Caderno caligrafia (somente linhas) 1.10 silhueta 1.20 kajoma 0.60 jandaia - - - - Caderno 12 matérias (240 fls./capa mole) 4.20 tilibra - - 8.00 jandaia 3.10 tilibra - - Caderno 6 matérias (120 fls.) 2.40 tilibra - - 3.90 jandaia 1.80 tilibra - - Caderno 1 matéria (96 fls.) 1.40 tilibra 1.69 tilibra 3.40 tilibra 2.90 tilibra 3.30 Caberbrigh Caneta (azul/ preta/ vermelha -unidade) 0.35 faber castell 1.30 c/3 bic 0.60 bic 0.40 bic 0.40 Bic Cartolina branca 0.30 - 0.49 infok 0.60 - 0.50 realce 0.40 Realce Cola líquida ( 90g ) - - 1.00 cascolar 1.60 iris - - 1.00 Panda Corretivo líquido (18ml ) 1.00 toque magico 1.15 helios 1.50 iris 2.00 toque mágico 1.30 Helios Estojo simples 1.45 bandeirantes 2.95 deninwel 4.90 kroma - - 6.25 Sobral Fichário grande (4 furos ) 7.80 yes 15.25 tilibra 12.90 grafons cards 13.99 imprimo 7.90 Yes Folhas p/ fichário grande ( 96 fls.) 1.40 tilibra 2.25 tilibra 3.00 tilibra 3.60 imprimo 3.00 Imprimo Hidrocor (12 unidades) 1.15 colocis 1.29 colorcis 7.50 faber castell 15.80 faber castell 4.50 Compacto Mochila de plástico 12.60 mickey/minnie 24.50 deninwel - - - - - - Pasta com elástico (papelão ) 0.50 polycart 0.65 simape 1.80 - 1.90 faber castell - - Pasta polionda (2 cm) 1.00 - 1.40 polibras 1.80 - 1.90 faber castell 1.60 Pulibras Tesoura sem ponta pequena 0.65 pluna 3.30 mundial 2.00 cris 2.50 maped 2.50 Maped Régua 30 cm 0.20 bandeirantes 0.35 multibras 0.70 econômica 1.40 alrimet 0.90 Bandeirantes Lápis de cera pequeno ( 12 cores ) 0.75 acrilex 0.90 corfix 2.20 faber castell - - 1.00 faber castell Agenda escolar pequena 3.60 tilibra 3.79 tilibra 7.80 caderbrás - - - - Papel ofício A-4 ( pct. 100 fls. ) 1.80 chamequinho 1.79 report 3.20 chamequinho 2.45 report 2.45 Report Resma papel ofício (500 fls. ) 9.40 chamex (A4) 9.50 chamex 15.50 copimax - - 13.60 Report Massa p/ modelar (6 cores) 0.95 cortix 0.85 acrilex 2.00 faber castell 1.99 faber castell - - Lapiseira simples 0.5 0.90 bic sunnies 3.10 c/refil faber castell 2.00 cisclic 2.65 faber castell 2.50 faber castell Lápis preto 0.2 0.15 greencastle 1.65 c/6 faber castell 0.50 faber castell 0.30 greencastle 0.30 Greencastle Lápis de cor (12 cores ) 1.75 colocis 4.45 faber castell 2.10 greencastle 3.30 greencastle 4.80 faber castell