Procon-RJ levanta queixas dos consumidores O Procon-RJ, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, divulgou o levantamento das queixas dos consumidores da cidade do Rio de Janeiro com base nos dados de 1999 e 2000. O estudo traz os 25 setores em que houve mais queixas dos consumidores, listando as duas empresas mais criticadas em cada segmento. Veja o resultado completos na tabela abaixo. Empresa (por setor) Reclamações Principais reclamações 2000 1999 Telefonia Fixa Telemar 11.586 15.496 Não instalação/transferência Telefonia Móvel Telefônica Celular 1.013 1.473 Cobrança indevida ATL 440 855 Cobrança indevida Telefonia de Longa Distância Embratel 1.248 39 Cobrança indevida (internacionais) Financeira Fininvest 752 776 Cobrança indevida de juros Losango 258 158 Cobrança indevida de juros Cartão de Crédito Credicard S/A 3.170 2.824 Negociação da dívida Fininvest 501 315 Negociação da dívida Banco Itaú/Banerj 444 570 Negociação da dívida Real/ABN Amro 400 512 Negociação da dívida Planos de Saúde Unimed 180 112 Descredenciamento/Não atendimento Golden Cross 178 139 Pedido de reembolso Energia Elétrica CERJ 1.827 1.722 Cobrança indevida Light 802 842 Cobrança indevida Companhia Aérea Vasp 24 12 Pedido de reembolso TAM 10 5 Pedido de reembolso Provedor de Internet UOL 85 27 Cobrança indevida AOL 30 12 Cobrança indevida Aparelho de Celular Motorola 231 156 Produto com defeito Nokia 195 32 Produto com defeito Ensino Universidade Estácio de Sá 24 7 Retenção de documentos Colégio Pinheiro Guimarães 10 5 Retenção de documentos TV por Assinatura Direct TV 149 52 Cancelamento de contrato TVA 100 59 Cancelamento de contrato E-Commerce Americanas.com* 28 4 Produto com defeito Submarino.com** 20 6 Produto com defeito Supermercado Carrefour 41 56 Produto com defeito Sendas 32 13 Produto com defeito Hotel Clube Serra e Mar 72 65 Cancelamento de contrato Mares do Sul 61 127 Cancelamento de contrato Rodovias Via Lagos 16 8 Cobrança indevida Ponte S/A 5 15 Cobrança indevida Utilidades Domésticas Casa e Vídeo 76 74 Produto com defeito Lojas Americanas 12 63 Produto com defeito Seguros e Capitalização Sul América 272 237 Indenização não efetuada Itaú/Banerj 58 53 Cancelamento de contrato Veículos Fiat 43 8 Produto com defeito Volkswagen 12 9 Produto com defeito Linha Branca Brastemp 143 101 Produto com defeito Consul 60 24 Produto com defeito Consórcio Sharp 1.074 187 Produto não entregue Libra 35 58 Reembolso Leasing Bozano 31 52 Planilha de cálculos Fináustria 26 23 Cobrança indevida Eletroeletrônicos Ponto Frio 536 640 Produto com defeito Casas Bahia 159 304 Produto com defeito *Inauguração em novembro de 1999. **Inauguração em outubro de 1999.