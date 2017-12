Procon: rotulagem de transgênicos é retrocesso A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - alerta que dispositivos do decreto que define regras para a rotulagem de produtos com substâncias transgênicas não atendem ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). O decreto foi publicado no Diário Oficial, no último dia 18, e disciplina a rotulagem de alimentos embalados que contenham organismos geneticamente modificados em quantidade superior a 4% do seu peso ou volume. A fixação deste porcentual contraria os interesses dos consumidores. De acordo com o órgão, a base desta argumentação está no Artigo 31 do CDC, que estabelece o seguinte: a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Para a Fundação Procon-SP, a medida do Governo Federal, além de deixar de considerar uma lei que já conta com 10 anos de vigência, não discutiu sua implementação com a sociedade civil. Segundo o órgão, isto deveria ter ocorrido por causa do caráter polêmico e complexo das regras estabelecidas pelo decreto, que envolvem desde a liberação de sementes para o plantio até a comercialização dos alimentos transgênicos. Porcentual definido por decreto é elevado Ainda de acordo com a Fundação Procon-SP, ao se estabelecer normas a respeito do assunto, deveriam ter sido resguardados os interesses dos consumidores. E os parâmetros adotados para a identificação dos transgênicos deveriam ter sido definidos abaixo do porcentual fixado e com base nos meios tecnológicos de identificação. Ou seja, já é possível detectar porcentuais de substâncias geneticamente modificadas na faixa de 0,1%. A Europa, por exemplo, adotou o porcentual de 1% porque à época este era o limite de detecção dos laboratórios. Portanto, a taxa européia teve fundamentação nos padrões tecnológicos possíveis Estabelecer um limite de 4% para que um dado importante seja fornecido ao consumidor, no entendimento do órgão, constitui-se em prejuízo aos consumidores, pois eles têm direito à informação. E, além disso, têm assegurado pelo CDC o direito à escolha, que será prejudicado pela falta de informações claras sobre o alimento que estará consumindo. A Fundação Procon-SP considera este decreto um retrocesso e teme que essa fixação de limites para o cumprimento da lei abra precedentes para que fornecedores de outros produtos possam exercer pressões e consigam mudar rotulagens. Assim, deixariam de prestar informações sobre a composição dos produtos, informação relevante e necessária para a escolha de determinado item por parte dos consumidores, segundo o órgão.