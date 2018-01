Procon-RS suspende a venda de 29 produtos O Programa Estadual de Orientação e Proteção ao Consumidor no Rio Grande do Sul (Procon-RS) determinou ontem a suspensão das vendas de 29 produtos maquiados no Estado. A medida atinge 15 empresas responsáveis pela fabricação dos itens que estariam sendo embalados de forma enganosa, como a Johnson&Johnson, Nestlé, Danone, Bauduco, Klabim Kimberly e Gessy Lever. A partir da tarde de hoje, os produtos em situação irregular deverão ser retirados das prateleiras dos supermercados e demais estabelecimentos comerciais gaúchos. O fornecimento também está proibido. Os principais itens que estão sendo embalados de forma irregular, abaixo do peso normal, são biscoitos, cervejas, papéis higiênicos e sabões em pó. As marcas de papel higiênico proibidas são Neve e Nice (Klabim), Fofura e Sublime (Melhoramentos) e Personal Neutro (Santher), todos em rolos de 30 metros. As cervejas em lata produzidas pela Kaiser e pela AmBev (Brahma, Antártica, Bavária e Bohemia) também deverão ser retiradas de circulação. Da mesma forma, o Procon gaúcho está proibindo a venda do sabão em pó Omo Progress e Minerva pesando 900 gramas e as marcas Ace e Ariel, da Procter e Gamble do Brasil. O mesmo ocorre com as fraldas Johnson´s baby contendo 10 unidades e a cera Poliflor líquida em 750 ml. A lista negra termina com vários itens de alimentação: biscoito Wafer de chocolate da Nestlé e da Bauduco contendo 150 gramas e 180 gramas, biscoitos doce e salgado da Todeschini, biscoito água e sal Cream Cracker (Danone), caldo de carne Knorr pesando 57 gramas, extratos de tomate Beira Alta e Cica de 350 gramas, sardinha em lata Gomes da Costa.