Procon-SP alerta sobre recolhimento do Lipobay A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual - está alertando o consumidor sobre a retirada do mercado mundial do medicamento Lipobay, do laboratório Bayer. O laboratório comunicou em jornais no último dia 11 de agosto a retirada do Lipobay, redutor de colesterol, depois do aumento dos relatos de efeito colateral de fraqueza muscular (rabdomiólise) em pacientes que utilizavam o medicamento. O Procon-SP avalia que o risco pessoal e patrimonial para os consumidores deveria provocar no laboratório uma preocupação no sentido de utilizar todos os mecanismos possíveis para atingir os seus clientes, ou seja, jornais, rádio e televisão, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC). De acordo com a determinação do CDC, "o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço. que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança". Comunicado do laboratório O comunicado da Bayer informou que o motivo de retirar do mercado o medicamento Lipobay foi: "o aumento dos relatos de efeito colateral de fraqueza muscular (rabdomiólise), especialmente em pacientes que estão tratando-se simultaneamente com o redutor de colesterol da Bayer e outros medicamentos, também para redução de colesterol, que utilizam o princípio ativo genfibrizola, apesar de haver contra-indicações e advertências na bula de Lipobay." O laboratório também informou que essa retirada já foi comunicada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O laboratório orientou os pacientes que estão utilizando o Lipobay entrem em contato com o seu médico e caso existam dúvidas, liguem para o telefone de atendimento ao consumidor, 0800-7015589, entre 8h e 20h, inclusive neste fim de semana. Caso o consumidor encontre dificuldades em obter informações adequadas da empresa, poderá efetuar a sua reclamação junto ao Procon-SP. Dúvidas ou reclamações poderão ser encaminhadas aos postos de atendimento pessoal da Fundação Procon-SP (Poupatempo Sé, Poupatempo Itaquera e Poupatempo Santo Amaro), pelo telefone 1512. ou no site do Procon-SP na Internet (veja link abaixo).