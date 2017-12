Procon-SP altera horário de atendimento A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, informa que a partir de amanhã, dia 1º de junho, todos os setores da sua sede, que prestam serviços na rua Barra Funda, número 930, deverão cumprir jornada de trabalho das 8h às 17h. Essa mudança vem atender ao Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia e por determinação do Governo do Estado de São Paulo, que alterou o horário de trabalho nos órgãos públicos, inclusive fundações. Isso significa que todos os serviços realizados na sede da Fundação Procon-SP serão prestados das 8h às 17h, sem exceções. Os principais serviços são: reuniões de conciliação entre consumidores e fornecedores, entrega de documentos diversos, atendimento da Ouvidoria (pessoal e por telefone, 3826-1457), atendimento a estudantes, associações e atendimento telefônico (1512 para informações sobre consumo; 3824-0446 para banco de dados e pesquisas do órgão; 0800-126047 para informações sobre medicamento genéricos). Por enquanto, os postos de atendimento pessoal continuarão atendendo sem nenhuma alteração de horário no Poupatempo Sé, Poupatempo Itaquera e Poupatempo Santo Amaro, de segunda a sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados, das 7h às 13h.