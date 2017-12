Procon-SP aprova código do cliente bancário A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vincula ao governo estadual - acredita que o Código de Defesa do Cliente Bancário, aprovado ontem pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), fortalecerá os direitos do consumidor nas relações com instituições financeiras. O novo código tem uma série de regras que determina como será a relação entre bancos e clientes daqui por diante. O técnico de assuntos financeiros do Procon-SP, Alexandre Costa Oliveira, ressalta que o novo código segue o que Código de Defesa do Consumidor (CDC) já determina para relações de consumo, inclusive as relações bancárias. "Algumas instituições financeiras não consideravam os serviços bancários como relação de consumo e, por isso, não aceitavam a reclamação de seus clientes", explica Alexandre. O Código de Defesa do Cliente Bancário reúne os deveres gerais que os bancos devem ter frente aos seus clientes. As regras já foram publicadas no Diário Oficial da União. Entre as principais estão: obrigatoriedade de transparência nos contratos;proibição de concessão de tratamento diferenciado para clientes em detrimento de não-clientes; proibição da venda casada de produtos; proibição de aplicação de dinheiro dos clientes sem autorização prévia; e obrigação das agências bancárias a darem atendimento preferencial aos portadores de deficiência física, gestantes e idosos. O técnico do Procon-SP acredita que a partir de agora as instituições financeiras passarão a respeitar o consumidor e tomar mais precaução nas relações entre cliente e bancos. "Os bancos que não cumprirem o novo código poderão sofrer punições severas", alerta Alexandre. Estão previstas no documento penalidades como processos administrativos, multas, suspensão e até fechamento das instituições que não cumprirem as regras do novo código. Reclamações e consultas Alexandre acredita que o CMN tenha regularizado a relação entre bancos e clientes pelo número crescente de reclamações e consultas sobre serviços bancários nos órgãos de defesa do consumidor, na Justiça e no Banco Central (BC). "Nos quatro últimos anos as reclamações contra bancos cresceram em larga escala. Acredito que esse foi o principal motivo que levou o CMN a determinar regras para o setor", afirma o técnico do Procon-SP. O Procon-SP registrou entre janeiro e junho deste ano 5.210 consultas e 1.135 reclamações. As principais queixas dos consumidores foram cobrança indevida, consumidor negativado automaticamente, falhas em cheque e ordem de pagamento, falhas em transações eletrônicas, contrato e débitos automáticos indevidos. No ano 2000, o órgão de defesa do consumidor recebeu 9.979 consultas e 1.654 reclamações. A principal reclamação feita em 2000 foi cobrança indevida. O Banco Central já recebeu entre janeiro e junho deste ano 10.858 reclamações de consumidores e as principais reclamações são o uso obrigatório do caixa eletrônico, débitos e saques indevidos, propaganda enganosa de consórcio e tarifas. No ano 2000, o BC registrou 24.100 reclamações de clientes das instituições financeiras brasileiras. Alexandre destaca que se o consumidor tiver algum problema com serviços bancários deve, em primeiro lugar, procurar sua agência bancária e resolver a pendência. Caso o problema não seja resolvido, o cliente deve procurar os órgão de defesa do consumidor de sua cidade e o Banco Central, através do telefone 0800-992345. Se as negociações falharem, o consumidor poderá recorrer ao Juizado Especial Cível para casos relativos a perdas e danos até 40 salários mínimos, ou na Justiça comum, se o valor do prejuízo for maior. Veja no link abaixo os principais direitos previstos no Código de Defesa do Cliente Bancário.