Procon-SP autua comércio em Operação Páscoa O consumidor da capital paulista deve ficar atento às irregularidades dos estabelecimentos comerciais ao realizar as compras de Páscoa. Falta de informações nas embalagens de ovos de Páscoa, ovos diet sem registro em órgão competente e até mesmo ovos comercializados com brindes sem o selo do Inmetro, foram algumas das infrações constatadas pela Fundação Procon-SP, segundo levantamento divulgado hoje. Dos 27 estabelecimentos comerciais da capital paulista vistoriados pelo Procon, 21 foram autuados por infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, vistoriou as lojas entre os dias 26, 29 e 30 de março e 2 e 3 de abril, na pesquisa batizada de "Operação Páscoa". De acordo com a entidade, o maior número de infrações foi referente à falta de informação sobre dados de rotulagem dos ovos de Páscoa (como lista de ingredientes, tabela nutricional, origem, prazo de validade, presença ou não de glúten). No total, 18 estabelecimentos apresentaram este tipo de irregularidade. As demais infrações ao CDC verificadas pela Fundação foram ovos diet sem registro no órgão competente (visto em 09 estabelecimentos), ovos comercializados com brinquedos como brinde sem o selo do Inmetro (05 lojas) e produtos sem informação de preço (02 estabelecimentos). Todos os fornecedores autuados irão responder processo administrativo. Caso venham a ser multados, estes fornecedores poderão ter que pagar entre R$ 212,82 a até R$ 3,192 milhões, de acordo com o artigo 57 da Lei 8.078/90 do CDC.