Procon-SP autua Vasp por cancelamento de vôos A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, informou nesta quinta-feira que autuou na última sexta a Vasp pelo cancelamento de vôos com menos de 50% de ocupação, adotado pela empresa aérea no fim de semana dos dias 22 e 23 de janeiro. Segundo o órgão, o procedimento da companhia caracteriza descumprimento de contrato e fere o artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor. O Procon-SP destaca que, ao final do processo administrativo, a Vasp pode ser multada em R$ 746 mil. O valor da multa foi apurado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa. Na semana passada, a companhia aérea, que vive a maior crise da sua história, teve a licença para operar nas suas últimas oito rotas regulares de passageiros cassada pelo Departamento de Aviação Civil (DAC). A Fundação Procon-SP informa que dúvidas ou reclamações sobre o assunto podem ser sanadas em seus postos de atendimento pessoal, localizados no Poupatempo Sé, Santo Amaro ou Itaquera, em São Paulo. Reclamações por fax devem ser encaminhadas ao telefone (11) 3824-0717.