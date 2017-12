Procon-SP auxilia com os cálculos do racionamento A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, elaborou um folheto para ajudar o consumidor a efetuar os cálculos de consumo médio, meta mínima, sobretaxa e bônus de energia de acordo com as regras editadas pelo Governo Federal. O folheto explica também as normas que a legislação estabeleceu para situações especiais onde não poderá ocorrer o corte de energia, como por exemplo por motivo de saúde (aparelhos, monitoramentos, oxigênio, inaladores, etc), mediante comprovação. O material pode ser retirado gratuitamente, a partir de hoje, nos postos de atendimento pessoal do Procon no Poupatempo Sé, Poupatempo Santo Amaro e Poupatempo Itaquera. Também se encontra disponível na página da Fundação Procon-SP, na Internet (veja link abaixo) Não deixe de acompanhar todo o noticiário sobre o racionamento de energia e o consumidor, além da cartilha com todas as dicas de como economizar e efetuar os cálculos nas contas de luz.