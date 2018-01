Procon-SP: cesta básica atinge novo recorde O custo médio da cesta básica na cidade de São Paulo bateu novo recorde do real e chegou a R$ 147,30 hoje (17). O aumento em relação ao preço de ontem foi de 0,51%, conforme pesquisa do Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. O grupo de produtos de higiene pessoal foi o que apresentou a maior alta nos preços, de 0,85% seguido pelo grupo de produtos de alimentação, que aumentou 0,61%. Já os preços dos produtos de limpeza caíram 0,49%. Dos 68 itens pesquisados, 32 tiveram alta, 22 baixaram de preço e 14 permaneceram estáveis. O custo mínimo da cesta básica é de R$ 100,57 e o máximo, R$ 209,04, revelando diferença de 108%. No mês, a cesta variou 3,48%; nos últimos 30 dias, 3,88%; e no ano, 4,15%. A alta acumulada desde a implantação do Plano Real (julho/94) é de 38,44%.