Procon-SP: cesta básica tem alta de 2% em abril No mês de abril, o valor da cesta básica do paulistano teve alta de 2%, segundo a pesquisa diária do Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Sócio-Econômicos (Dieese). Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 2,37%; Limpeza, 0,56%; e Higiene Pessoal, 2,02%. A variação acumulada no ano é de 2,67% (base 29/12/2000), e nos últimos 12 meses, de 10,22% (base 28/04/2000). Do dia 5 de abril até hoje (30), os produtos que tiveram os preços mais elevados foram: cebola (23,53%), batata (18,54%), absorvente (13,33%), frango resfriado inteiro (12,08%) e salsicha avulsa (8,67%). No mesmo período, as maiores quedas foram: arroz tipo 2 (5,15%), sabão em pó (3,38%), café papel laminado (2,86%), extrato de tomate (2,06%) e margarina (1,85%). Neste mês os supermercados que tinham os melhores preços da Cesta Básica por região foram: Barateiro - R. das Palmeiras, 187. S. Cecília - Centro Barateiro - Av. Cons. Moreira Barros, 2075. Santana - Zona Norte Estrela Azul - Pça. Porto Ferreira, 48 A V. Guilhermina - Zona Leste Barateiro - R. Domingos de Morais, 316. V. Mariana - Zona Sul Castanha - Pç. S. Edwiges, 29. V. Remédios - Zona Oeste