Procon-SP: Cesta Básica teve alta de 1,03% Pesquisa semanal da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, sobre o preço da Cesta Básica constatou que o valor referente à Segunda semana do mês fevereiro subiu 1,03%. O preço médio, que no dia 8/2/2001 era R$137,54, passou para R$ 138,95 em 15/2/2001. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação 0,79%, Limpeza 2,30% e Higiene Pessoal 1,43%. No mês de fevereiro, a alta é de 0,81%. No acumulado do ano, o preço da cesta registrou uma queda de 1,75%. Os produtos que mais subiram foram: batata (4,80%), salsicha (4,39%), lingüiça (3,79%) e sabão (3,70%). As maiores quedas foram: café (2,80%), extrato de tomate (2,08%) e macarrão (1,32%).