Procon-SP comemora decisão do STF sobre juros A Fundação Procon São Paulo comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que libera os juízes de primeira instância a decidirem os conflitos judiciais entre instituições financeiras e clientes, inclusive os relacionados a taxas de juros, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Segundo a diretora-executiva do Procon-SP, Marli Sampaio, o fato revela uma "limpeza ética". "Encaro como limpeza ética na relação entre bancos e consumidores. Ficou transparente que o CDC se aplica nas relações entre clientes e bancos e, com a ementa do acórdão, foi tirada qualquer alusão no sentido de que o CDC não seria aplicado direta ou indiretamente aos contratos de consumo", afirmou Sampaio. Para ela, apesar de ainda não ter saído a publicação, ela estima que os bancos revisarão os contratos com os clientes, se adaptarão às condições do CDC e acabarão com as práticas abusivas, "nos casos de empréstimo, por exemplo." O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, Ricardo Morishita, afirmou nesta sexta-feira que a decisão do STF "reforça o código e os consumidores". "Foi uma sinalização importante de que o consumidor tem que ser respeitado." Ele lançou nesta sexta, após quatro anos de elaboração, o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas, que relaciona as empresas, as reclamações e o porcentual de atendimento das demandas dos consumidores que procuraram os Procons. Anualmente, o órgão vai divulgar a lista das empresas contra as quais houve mais reclamações nos Procons e as que mais resolveram os problemas apontados.