Procon-SP: como calcular os juros embutidos Calcular a taxa de juro mensal cobrada no empréstimo parece tarefa complicada. Por isso, a maior parte dos consumidores acaba avaliando simplesmente se as parcelas do financiamento cabem no seu bolso. Só que esse não é o critério mais adequado no momento de assumir um financiamento. Preocupado com isso, o Procon-SP está divulgando uma tabela de juros prefixados que ajuda o tomador de empréstimo a decifrar qual é o juro embutido nas prestações que vai assumir. Com as condições do financiamento e com a tabela em mão, o interessado pode calcular com relativa facilidade a taxa de juro que está sendo cobrada, explica a diretora de Estudos e Pesquisas do Procon-SP Vera Marta Junqueira. Veja tabela abaixo e siga as instruções. Vera afirma que, caso verifique, após fazer as contas, que o juro cobrado está acima do anunciado pelo estabelecimento, o consumidor deverá exigir que a loja faça a correção da dívida. "Se ela não corrigir o cálculo, o consumidor deverá procurar uma das entidades de defesa do consumidor para registrar queixa, pois o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que o comércio deve deixar claro todas as condições e formas de pagamento das mercadorias vendidas, inclusive valor à vista, valor a prazo, valor das parcelas e o juro cobrado no financiamento." Para obter a tabela de juros do Procon completa acesse o site do Procon-SP e percorra o seguinte roteiro: material educativo/cartilhas/assuntos financeiros (veja link abaixo). Veja qual é o juro cobrado no empréstimo Número de prestações Taxa de juro mensal (%) 2 3 4 5 6 1,9851 2,9702 3,9505 4,9259 5,8964 0,5 1,9704 2,9410 3,9020 4,8534 5,7955 1,0 1,9559 2,9122 3,8544 4,7826 5,6972 1,5 1,9416 2,8839 3,8077 4,7135 5,6014 2,0 1,9274 2,8560 3,7620 4,6458 5,5081 2,5 1,9135 2,8286 3,7171 4,5797 5,4172 3,0 1,8997 2,8016 3,6731 4,5151 5,3286 3,5 1,8861 2,7751 3,6299 4,4518 5,2421 4,0 1,8727 2,7490 3,5875 4,3900 5,1579 4,5 1,8594 2,7232 3,5460 4,3295 5,0757 5,0 1,8463 2,6979 3,5052 4,2703 4,9955 5,5 1,8334 2,6730 3,4651 4,2124 4,9173 6,0 1,8206 2,6485 3,4258 4,1557 4,8410 6,5 1,8080 2,6243 3,3872 4,1002 4,7665 7,0 1,7956 2,6005 3,3493 4,0459 4,6938 7,5 Como proceder 1) Tome o preço à vista do produto 2) Deduza do preço à vista o valor da entrada, se houver. 3) Divida o resultado obtido no item 2 pelo valor das prestações. O resultado é um coeficiente 4) Localize na coluna "número de prestações" da tabela ao lado o coeficiente mais próximo do coeficiente encontrado em seu cálculo. Atenção: utilize a coluna que corresponde ao número de prestações que serão pagas, sem contar a entrada. 5) Na mesma linha da coluna "taxa de juros mensal" estará o encargo mensal cobrado