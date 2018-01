Procon-SP critica MP sobre planos de saúde A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - condena o teor da nova Medida Provisória nº 2.177-43, publicada no final de julho, que estabelece novas regras para os planos de saúde, alterando a Lei nº 9.656, em vigor desde janeiro de 1999. Veja abaixo as críticas do órgão ponto a ponto sobre o teor desta medida. Nova divisões nos planos de saúde e rede credenciada A Agência Nacional de Saúde (ANS) poderá autorizar a comercialização de planos com segmentações e exigências mínimas. Os técnicos da Fundação Procon-SP apontam que não há clareza quanto ao alcance desse sistema e quais seriam as condições especiais. Se, pelo sistema apontado, for necessária uma triagem prévia do clínico geral para encaminhamento a especialistas, haverá dificuldade de acesso à assistência, por exemplo. A Medida Provisória (MP) menciona a garantia de atendimento à rede hierarquizada de serviços. Para o Procon-SP, essa rede significa a possibilidade de contratação sem que o consumidor escolha, dentro da rede credenciada, os prestadores de serviço de sua confiança. Portanto, caberia à operadora definir e encaminhar os usuários que necessitarem de atendimento, de acordo com sua conveniência. Assim, não haveria qualquer garantia de continuidade de tratamento com o mesmo profissional ou no mesmo local, o que contraria o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pelo CDC, a informação adequada, clara e precisa é outro direito básico do consumidor, e deve, portanto, constar no contrato a relação dos profissionais e serviços responsáveis pelo atendimento. Não basta informar que terá um determinado número de especialistas e hospitais com determinado números de leitos e tecnologia. Restrição de coberturas e prazo para migração A MP traz ainda outros prejuízos aos consumidores, principalmente referentes à restrição de coberturas. Caso o consumidor necessite de um serviço inexistente na região onde a empresa atua, não será determinada a obrigação de garantir o atendimento. Assim, haverá permissão legal de negativa de cobertura para determinadas doenças e procedimentos. Foi feita alteração quanto à adaptação dos contratos antigos (anteriores a janeiro de 1999). Agora os consumidores devem optar pela adaptação até 31 de dezembro de 2003 e, após este prazo, a adaptação poderá ser feita por acordo entre as partes. Assim, a adaptação deixa de ser opção que o consumidor poderia exercer a qualquer momento, para ser novamente uma obrigatoriedade, tendo em vista a imposição de prazo. A Fundação Procon-SP entende que a adaptação deva ser uma opção e não uma imposição. Com o prazo de 2003, o consumidor fica sujeito a reiniciar um contrato, com cumprimento de carências, na medida em que, para o órgão, o " acordo entre as partes" não aconteceu no tempo previsto. Adaptação a novos planos e alteração na faixa etária O Plano Especial de Adesão a Contrato Adaptado foi estabelecido e impõe às operadoras a obrigatoriedade de oferecer a todos os consumidores com contratos firmados antes de janeiro de 1999, a possibilidade de migração de um plano antigo para um novo. Isto incluiria um porcentual único de aumento das mensalidades, com regras para reajuste de faixa etária e isenção de carências, devendo a operadora ter um número mínimo de adesões de usuários. Para o Procon-SP, não fica claro o que significa "haverá um grande prejuízo aos consumidores, que deixarão de escolher (livremente ou até na rede credenciada) o profissional ou serviço, condicionando-se a aceitação àquele indicado pela operadora. Um dos requisitos básicos para o órgão é que, dentro deste processo, haja transparência e informação aos consumidores quanto aos cálculos, o porcentual único a ser definido para o plano especial, bem como as demais condições desta migração. De acordo com a ANS, as faixas etárias poderão ser estabelecidas diferentemente do que determina a lei de planos de saúde. Entre as determinações com relação a esta questão estão os limitadores de reajuste e o valor estabelecido para a última faixa etária que não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária. Segundo o órgão, na prática, os porcentuais mais elevados acabam ficando nas últimas faixas etárias e atinge, assim, os consumidores mais idosos. Mudança com relação a partos e prazo para avaliação das operadoras O Artigo 12, inciso V, alínea "a" da MP altera a lei em relação a partos: a denominação "partos termo" foi substituída pela palavra "parto". Para o Procon-SP, o que poderia significar um avanço, mostra ser um prejuízo. Segundo informações da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, o parto a termo ocorre no período entre 37 e 42 semanas de gravidez; parto prematuro é o que ocorre no período entre 22 semanas e 36 semanas e seis dias; aborto é quando existe a perda-morte do concepto do início da gestação até 22 semanas. Ao retirar o prazo máximo de 300 dias para partos a termo, há prejuízo aos consumidores, pois a carência de 300 dias era restrita para partos com nove meses de gravidez. Pela lei, se o parto acontecia aos sete meses (28 semanas - prematuro) de gestação, poderia ser entendido como "demais casos", cuja carência máxima era, antes da MP, de seis meses. Ainda, se ocorrem problemas no processo gestacional, a carência máxima seria de 24 horas. A MP também amplia o prazo para direções Fiscal e Técnica de 180 para 365 dias. Considerando-se que as direções técnica e fiscal devem atuar com o objetivo de avaliar a possibilidade de recuperação da saúde econômico-finaceira das operadoras. Um prazo tão extenso, na avaliação do Procon, é prejudicial aos consumidores. O órgão não aceita que os consumidores com problemas de saúde sejam colocados em situações de espera e incerteza para tratamento, cirurgia, atendimento, entre outros, por um período de um ano.