Procon-SP dá curso sobre o Código de Defesa do Consumidor A Fundação Procon-SP promove, no próximo dia 11, mais um curso gratuito sobre o Código de Defesa do Consumidor ? CDC. O curso sobre o CDC aberto ao público foi realizado pelo Procon/SP pela primeira vez em abril de 2002 e, devido ao grande interesse demonstrado pelos consumidores, foi retomado nos meses seguintes. O objetivo, segundo o Procon, é formar consumidores e cidadãos conscientes, através do trabalho preventivo de educação para o consumo, mediante o conhecimento dos direitos básicos, que serão passados em exemplos e orientações práticas dos principais problemas e reclamações trabalhadas neste órgão. O curso será dado no auditório do Procon - Rua Barra Funda, 930, 4º andar. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3824-7065, das 8h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira. As vagas são limitadas. Os participantes receberão certificado. As inscrições são gratuitas.