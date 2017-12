Procon-SP dá dicas para a compra de presentes Com o objetivo de orientar os consumidores nas compras de presentes, a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, lança hoje um folheto explicativo com orientações sobre como comprar roupas e produtos de beleza. O material contém informações detalhadas sobre como comprar roupas e produtos de beleza, rotulagem, tecidos e em especial as determinações do Código de Defesa do Consumidor e está à disposição dos interessados, gratuitamente, nos postos de atendimento da Fundação Procon-SP ou pela Internet (veja link abaixo. O postos de atendimento pessoal funcionam no Poupatempo Sé, Poupatempo Itaquera e Poupatempo Santo Amaro, de segunda a sexta-feira das 7h00 às 19h00 e aos sábados, das 7h00 às 13h00.