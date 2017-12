Procon-SP dá dicas sobre como economizar As mudanças nas contas do orçamento doméstico não afetam apenas os pesquisadores. Diante disso, a diretora do Departamento de Pesquisas do Procon-SP, Vera Marta Junqueira, dá algumas dicas. O ponto inicial é listar todos - sem exceção - os gastos da família, de tarifas e alimentação a lazer. Ela sugere ainda que, para economizar energia elétrica e água, a dona de casa use a máquina de lavar e o ferro de passar apenas quando houver um bom número de peças. "Vale também prestar atenção no cheque especial e nos juros das compras a prazo." O taxista Lino Francisco Xavier fica atento na hora de acender a luz dentro de casa. "Se a pessoa está no quarto, tem de apagar a luz da sala. As despesas com água, luz e telefone são as mais pesadas", diz ele, que estima gastar R$ 400 com as tarifas mensalmente.