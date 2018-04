Procon-SP: dicas ao comprar eletroeletrônicos A compra de eletrodomésticos e eletroeletrônicos requer alguns cuidados que merecem atenção dos consumidores para evitar futuros problemas e dores de cabeça. Em virtude disso, a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, lista uma série de dicas para quem deseja comprar esses equipamentos. Só neste ano, de janeiro a novembro, 3.660 pessoas procuraram o órgão com dúvidas ou problemas referentes à aquisição de eletrodomésticos e 2.975 no tocante a eletroeletrônicos. Antes de comprar, o consumidor deve fazer uma criteriosa pesquisa de preços, modelos e condições de pagamento. O mercado oferece grande variedade, por isso é bom ficar alerta ao que seja mais conveniente às suas necessidades e condições financeiras. Os técnicos do Procon orientam ainda, para que o consumidor verifique a situação da empresa no cadastro de informações pelo telefone 3824.0446. Gasto de energia Alguns produtos estão trazendo informações quanto ao gasto de energia. Em tempos de racionamento de energia elétrica, está é uma característica que pode ser valiosa na hora da compra. É aconselhável verificar a voltagem do aparelho (110V ou 220V) de acordo com a tensão da residência antes da aquisição do produto. O consumidor deve informar-se com o vendedor sobre os recursos do aparelho para avaliar a real necessidade de adquirir itens mais sofisticados e, consequentemente, mais caros. No caso de dúvidas, ele deve solicitar uma demonstração sobre o manuseio e utilidades da mercadoria. Exija a nota fiscal A exigência da nota fiscal é fundamental. Nela deve constar o valor do aparelho, condições de pagamento, data de entrega e instalação, quando for o caso. Se a compra for com entrega em domicílio, o consumidor deve informar-se se há cobrança de frete e, ao receber o produto, ele deve verificar se está tudo em ordem. Só depois ele deve assinar o documento de entrega. Constatando problemas, ele deve devolver a mercadoria no ato e discriminar o porquê no verso do comprovante de entrega. O consumidor deve guardar a nota fiscal referente à compra, pois na falta dela não há como acionar a assistência técnica e, também, se houver necessidade, dificultará a reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor. O manual de instruções, contendo informações claras, precisas, em língua portuguesa e com ilustrações, deverá acompanhar o aparelho, assim como uma relação dos endereços das assistências técnicas autorizadas. Pagamento O consumidor deve ficar atento às condições de pagamento. Se for por crediário, ele deve preencher cuidadosamente o contrato com seus dados pessoais, não deixando nenhum espaço em branco. É fundamental a leitura de todas as cláusulas do mesmo. Se o carnê não chegar em tempo do vencimento, deve-se efetuar a quitação do valor na loja mediante recibo. O atraso ou não recebimento do carnê ou boleto bancário não isenta o consumidor do pagamento ou de multa e juros. Ao optar por comprar com cheque pré-datado, o consumidor deve pedir para que sejam colocadas as datas de vencimento na nota fiscal. O consumidor deve fazer os cheques nominais à loja. Defeitos O consumidor tem direito a garantia legal de 90 dias, independente de termo expresso, para defeitos de fácil constatação. Caso a mercadoria apresente vícios ou se a assistência técnica não conseguir resolvê-los, no prazo de 30 dias, o consumidor tem direito à substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, ou o abatimento proporcional do preço.