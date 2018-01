Procon-SP: dicas para controlar suas despesas Com a finalidade de orientar o consumidor, ajudando-o a controlar seu orçamento doméstico, além de dar dicas de como economizar na suas despesas, o Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo do Estado de São Paulo, esta reeditando, na semana do consumidor, o Manual de Orçamento Doméstico. Nele estão reunidas informações básicas sobre o exercício do consumo econômico como: pesquisa de preços; busca da qualidade; financiamentos; taxas de juros decorrentes de uma compra e opções de crédito. O manual contém também dicas de como economizar no uso de lâmpadas, geladeiras, freezer, ferro de passar, chuveiro elétrico, televisão, torneira elétrica e máquina de lavar e secar roupas e louças. Junto a ele segue uma tabela de controle orçamentário que, usada mensalmente, ajudará o consumidor a prever seus gastos (veja no link abaixo). O material, com uma tiragem de 15 mil exemplares, está à disposição da população, a partir de hoje, gratuitamente, nos postos de atendimento pessoal do Procon-SP dentro do Poupatempo Sé, Poupatempo Santo Amaro e Poupatempo Itaquera. Este manual também pode ser encontrado no site do Procon-SP (veja link abaixo).