Procon-SP distribui folheto sobre genéricos A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, está lançando hoje um folheto informativo sobre medicamentos genéricos. Na publicação o consumidor vai encontrar informações que o ajudarão a conhecer melhor e a identificar os medicamentos genéricos, inclusive com ilustração de sua embalagem característica. O folheto mostra também as diferenças entre os medicamentos similares, genéricos e de referência. A publicação estará à disposição dos consumidores interessados nos postos do Poupatempo Sé (Praça do Carmo s/nº, Centro), Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 176/258, zona Sul) e Itaquera (Av. do Contorno, nº 60, ao lado da estação Itaquera do metrô, zona Leste). O folheto também está disponível no site da Fundação (veja link abaixo).