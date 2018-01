Procon-SP esclarece sobre recall da Compaq Em razão da convocação feita pela empresa Compaq aos usuários de adaptadores AC, utilizados em alguns de seus modelos de notebooks, para realizarem a sua substituição, por motivos de segurança, a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, esclarece alguns pontos com base no Código de Defesa do Consumidor. No comunicado, publicado na imprensa ontem (16), a empresa informa que se trata de uma "medida pro-ativa por ter sido registrado nos Estados Unidos cinco casos de adaptadores que apresentaram superaquecimento, com risco potencial aos usuários devido à possibilidade de incêndio"; A empresa informa que os clientes afetados receberão um novo adaptador AC, no lugar de cada adaptador AC sujeito a recall, sem qualquer custo. Os AC afetados foram vendidos como uma opção à parte, como artigos de reposição, ou em conjunto com alguns notebooks dos seguintes modelos: Armada 100s, 110, M300, M700, E500, E500s, V300, 3500, Prosignia 170, 190 e Notebook 100. Apenas os adaptadores AC identificados pelos números de série a seguir estão sujeitos a substituição: PPP0035SD, PPP003 e PP2012 (apenas para o Armada 3500); A Compaq fornece, no comunicado, os seguintes telefones para atendimento ao cliente: 11 3046-7400 (Grande São Paulo) ou 0800-55-6404 (outras localidades) ou acesso pelo site do recall (veja link abaixo) ao procurarem a Compaq, os consumidores devem exigir o comprovante de que a troca do produto foi efetuada. O Procon-SP entende que o risco pessoal e patrimonial para os consumidores deveria provocar nos fornecedores uma maior preocupação no sentido de utilizar todos os meios possíveis para atingir os seus clientes, ou seja, jornais, rádio e televisão, conforme determina o CDC.