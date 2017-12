Procon-SP fecha na sexta e no sábado A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, informa que, por medida de economia de energia elétrica e de água, a sede, o atendimento telefônico, ouvidoria e os postos de atendimento pessoal ( dentro do Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera) da Fundação Procon-SP não funcionarão na sexta-feira e sábado (15 e 16 de junho), após o feriado de Corpus Christi. Na segunda-feira, 18 de junho, o atendimento volta a sua normalidade: sede, ouvidoria e atendimento telefônico, das 8 às 17 horas (segunda a sexta-feira) e, nos postos de atendimento pessoal, das 7 às 19 horas (segunda a sexta-feira) e das 7 às 13 horas (sábado).