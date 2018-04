Procon-SP lança folheto de cursos livres A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, vai distribuir gratuitamente folhetos explicativos sobre a contratação de cursos livres. A publicação que leva o nome de "Procon Informa: Cursos Livres" orienta o consumidor a se precaver de eventuais problemas originados na matricula em cursos de informática, línguas, música, desenho, fotografia, ginástica, entre outros. Segundo o Procon-SP, a publicação traz dicas sobre os cuidados necessários antes de contratar o curso e na hora de assinar o contrato. A tiragem deste material é de 10 mil exemplares que estarão à disposição da população, gratuitamente, nos postos de atendimento pessoal do Procon-SP dentro do Poupatempo Sé (Praça do Carmo, s/nº - Centro), Poupatempo Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 176/258, Santo Amaro, zona Sul) e Poupatempo Itaquera (Av. do Contorno, 60, zona Leste).