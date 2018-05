Procon SP notifica Claro para que esclareça falhas A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo (Procon SP) enviou nesta terça-feira notificação para a Claro a fim de que a empresa de telefonia preste esclarecimentos sobre falhas na rede de celular na região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira (SP). De acordo com o Procon SP, as dificuldades acontecem desde o dia 8.