Procon-SP notifica Tim e Gol sobre promoções A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) informou que enviou notificações para as empresas Gol Transportes Aéreos e Tim Celular, referentes a promoções das companhias. A fundação, vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, pediu esclarecimentos para a Gol sobre a promoção "Voe Gol por R$ 25", para averiguar como a empresa reserva e contabiliza os assentos ofertados, e sobre o motivo de não haver informações ao consumidor sobre roteiros ou horários para aplicação da tarifa, baixa na avaliação do órgão. Já a Tim foi questionada pelo Procon sobre se não estaria oferecendo tratamentos desiguais para usuários das linhas pré-pago e pós-pago na promoção "500 minutos". A fundação afirmou que alguns consumidores de pré-pago informaram que enfrentaram dificuldades para se cadastrarem na promoção, enquanto os consumidores que utilizam o pós-pago conseguiram efetuar o cadastro de imediato. Segundo informou o Procon, se a equipe de fiscalização concluir que houve infração do Código de Defesa do Consumidor, as empresas responderão a um processo administrativo e podem receber multas que variam de R$ 212,82 a R$ 3.192.300.