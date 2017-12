Procon-SP orienta como economizar energia elétrica Com o intuito de auxiliar o consumidor a economizar energia elétrica, técnicos da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, elaboraram um informativo com dicas de como usar racionalmente os produtos eletroeletrônicos a fim de consumir menos energia. A publicação, em forma de folheto, aborda objetivamente sobre os cuidados desde a instalação elétrica, tipos mais econômicos de iluminação, bem como utilização racional dos aparelhos domésticos. Além disso, divulga uma tabela com a estimativa de consumo mensal de energia elétrica, por uma hora de uso, de 19 produtos eletroeletrônicos. O informativo, chamado Procon Informa - Como Economizar Energia, está sendo distribuído nos postos de atendimento pessoal do órgão, no Poupatempo Sé, Pça. do Carmo s/n°, Poupatempo Santo Amaro, Rua Amador Bueno, 176, e Poupatempo Itaquera, Rua do Contorno, 60, ao lado da estação Itaquera do metrô. O material também se encontra disponível no site do Procon-SP na Internet (veja link abaixo. Além disso, o consumidor pode consultar mais dicas na Cartilha de Racionamento de Energia e todo o noticiário relacionado ao assunto nos links abaixo.