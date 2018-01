Procon-SP orienta no cálculo de juros prefixados Com a finalidade de orientar o consumidor a calcular o valor de suas prestações nas compras a prazo, a Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, lança o folheto "Taxa de Juros". Nele, além de uma tabela de taxa de juros pré-fixados e respectivas explicações de uso com exemplo prático e modelo para cálculo, o consumidor vai encontrar também, informações sobre os cuidados nas compras a prazo e uso de empréstimo pessoal, cheque especial e cartão de crédito. A tiragem deste material é de 5.000 exemplares que estarão à disposição da população, gratuitamente, nos postos de atendimento pessoal do Procon-SP dentro do Poupatempo Sé (R. do Carmo s/ nº - centro), Poupatempo Santo Amaro (R. Amador Bueno, 176/258 - Santo Amaro) e Poupatempo Itaquera (Av. do Contorno, 60 - Metrô Itaquera). O folheto também poderá ser consultado no site do Procon-SP na Internet (veja link abaixo).