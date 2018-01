Procon-SP orienta sobre recall da Fiat Proprietários dos veículos modelo Palio/Palio Weekend 1.6 - 16 v, chassi: 0590260 a 2149677, Pick Up Strada 1.6 - 16v, chassi: 2700001 a 2738268 e Siena 1.6 - 16v, chassi: 4029255 a 4154828, fabricados de março/1998 a abril de 2000, com exceção dos modelos da Nova Família Pálio, foram convocados a comparecer à sua Rede de Concessionárias em todo o País "para efetuarem , gratuitamente, análise e verificação de possível desgaste dos tubos de combustível do compartimento do motor, providenciando a adequação do mesmo ou, se necessárias, a sua substituição." No aviso, feito no dia 27 de janeiro de 2001, a empresa informa que o atendimento aos consumidores se estenderá até o dia 29 de julho de 2001. No entanto, a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, entende que, enquanto existirem no mercado veículos com o problema apontado, o fornecedor é responsável, sendo obrigado a efetuar os reparos de forma gratuita, independentemente do prazo estipulado pela empresa. Isto porque, em alguns casos, por motivos alheios à sua vontade (viagem, doença, etc), o consumidor pode não ter tido acesso à convocação, o que não o excluiria de ter o seu direito à segurança garantido. Os proprietários dos veículos mencionados não precisam se dirigir necessariamente à concessionária na qual adquiriram o carro, mas a qualquer uma da rede Fiat, em todo o País. Da mesma forma, se o veículo tiver sido comercializado diversas vezes, o proprietário atual tem o mesmo direito ao reparo gratuito que aquele que adquiriu o produto novo. Ao procurar a concessionária, o consumidor deve exigir o comprovante de que o serviço ou a troca do produto foi efetuada, documento que, para sua segurança, deverá ser conservado enquanto estiver de posse do veículo, acompanhando também a documentação em caso de sua eventual venda