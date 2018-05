Procon-SP: preço da cesta básica semanal sobe 0,74% O preço da cesta básica teve alta de 0,74% no período de 28 de junho a 4 de julho, apontou pesquisa do Procon-SP divulgada nesta sexta-feira, 05. O preço médio da cesta, que era de R$ 374,67 no dia 27, subiu para R$ 377,43 no dia 4. Já em 12 meses a alta acumulada é de 8,82%, com base no dia 4 de julho de 2012.