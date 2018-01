Procon-SP promove curso gratuito sobre CDC A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, promove no próximo dia 26 de fevereiro um curso gratuito sobre as leis e regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O objetivo do curso, segundo o órgão, é formar consumidores e cidadãos conscientes, através do trabalho preventivo de educação para o consumo, mediante o conhecimento dos direitos básicos, que serão passados em exemplos e orientações práticas dos principais problemas e reclamações recebidas pelo Procon-SP. O curso será realizado no Auditório desta Fundação, à Rua Barra Funda, 930, 4º andar, no bairro da Barra Funda, zona Oeste. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (0xx11) 3824-7065, das 8h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira. As vagas são limitadas para no máximo 50 participantes. O Procon-SP fornecerá um certificado aos participantes.