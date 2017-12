Procon-SP terá novo posto de atendimento A partir do próximo sábado, dia 18, começa a funcionar o Poupatempo Itaquera e, com ele, mais um posto de atendimento pessoal do Procon-SP. Além do novo posto, o Procon conta ainda com mais dois locais de atendimento: Poupatempo Sé e Santo Amaro. Outra forma de consultar o órgão é por meio do telefone: 1512 (de 2ª a 6ª, das 8 às 18h). O Poupatempo Itaquera fica na Av. do Contorno, nº 167, ao lado do metrô Itaquera. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 19h e, aos sábados, das 7h às 13h. Para saber o endereço dos demais postos de atendimento, visite o site do Procon (veja link abaixo).