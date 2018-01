Procon: sugestões para a criação da ANC Em audiência destinada a receber contribuições relativas ao anteprojeto de criação da Agência Nacional de Defesa do Consumidor e da Concorrência, foram encaminhadas à Casa Civil da Presidência da República, uma série de propostas discutidas no XX Encontro Nacional de Defesa do Consumidor, na 1.ª Reunião do Fórum Nacional dos Procons e na 28.ª Reunião Nacional dos Procons, ocorridas em dezembro. O documento apresenta críticas ao anteprojeto do governo, que prevê a criação de uma agência unificada para as duas áreas de defesa do consumidor e concorrência. Os Procons alegam que a medida implicariam em retrocesso institucional, com perda de parte considerável de conquistas alcançadas pelos consumidores. De acordo com o documento, a instituição da agência é possível sem alterações no Código de Defesa do Consumidor, bem como na estrutura legal vigente. Além disso, foram apresentadas algumas propostas pelos Procons. Dentre os pontos discutidos foram destacados alguns que representam a síntese das propostas geradas no encontro: - melhor avaliação da necessidade de se criar uma agência nacional para tratar da defesa do consumidor e da viabilidade de se constituir uma agência exclusiva para se tratar do tema, bem como as vantagens e desvantagens dos dois temas estarem reunidos em uma única agência; - insistência na reativação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, cujos trabalhos em muito contribuíram para a criação do Código de Defesa do Consumidor; - vinculação da agência ao Ministério da Justiça; - implementação da política nacional de defesa do consumidor junto às demais agências reguladoras. Não se trata de propor hierarquias entre as agências, mas de adotar o sistema de competências compartilhadas de forma harmônica, com os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC); - proposta de interação entre as duas áreas(defesa do consumidor e concorrência), com participação da defesa do consumidor nos assuntos da concorrência e vice-versa.