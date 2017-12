Procon: Telemar tem ficha especial de reclamação O Procon-RJ, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, informa que colocou à disposição dos consumidores uma ficha de cadastro especialmente para reclamação contra a Telemar. A ficha será usada por quem deseja contestar cobranças feitas pela Telemar por ligações telefônicas realizadas muito antes do mês de referência da conta. A ficha pode ser feita pelo telefone 531-1400. A Telemar acatou as advertências na notificação feita ontem pelo Procon-RJ à empresa e suspendeu a cobrança até concluir a revisão de todas as ligações que estão sendo cobradas retroativamente.