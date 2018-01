Procon traz novidades no Dia do Consumidor O dia Internacional do Consumidor está sendo comemorado pelo Procon-RJ, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, com dois eventos: o lançamento do projeto "Consumidor Cidadão" e o serviço destinado aos idosos: o "Disque Consumidor da 3ª Idade". O projeto "Consumidor Cidadão ", que entra em vigor a partir de hoje, é um convênio entre o governo estadual e a Ordem dos Advogados do brasil (OAB) e faculdades do Rio. O projeto visa a descentralização da aplicação do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, na qual os estagiários das universidades são aproveitados pelo Procon-RJ no atendimento aos consumidores. Idosos Já o "Disque Consumidor da 3ª Idade" nasceu das dificuldades registradas pelos atendentes do Procon-RJ nas ligações recebidas por consumidores de avançada idade, e que exigem mais tempo melhor atendimento, o que usualmente é dispensado para a grande maioria dos outros consumidores. "Identificamos alguns problemas inerentes aos consumidores idosos que sempre nos ligaram. Os atendentes, têm que ser pessoas especiais, treinadas e dotadas de extrema paciência, caso contrário eles sentem-se marginalizados não apenas pelo fornecedor, mas como também pela autoridade que defende o consumidor", destaca Átila Nunes Neto, coordenador geral do Procon-RJ. Segundo ele, os atendentes que ficarão encarregados de atender os consumidores idosos foram selecionados entre advogados e estagiários de direito, que deverão tratar com extrema paciência pessoas de avançada idade. O "Disque Consumidor da 3ª idade" funciona através dos telefones (0xx21) 1512 e (0xx21) 531-1400 e também pelo site www.reclamaradianta.org.br.