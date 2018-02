Procon:cesta básica do paulistano cai 0,77% na semana A cesta básica do paulistano encerrou a quarta semana de mês com preço médio de R$ 265,08 hoje, conforme levantamento divulgado hoje pela Fundação Procon-SP. O valor representou queda de 0,77% em relação à última verificação, em 17 de janeiro, quando a cesta custou R$ 267,15. Na variação semanal, dos 31 produtos pesquisados, 14 apresentaram alta no preço, 15 diminuíram e dois permaneceram estáveis. Em comparação com os últimos 12 meses, a alta foi de 24,49%. A variação no preço dos artigos de Higiene Pessoal lideraram a queda entre os setores, com -1,58%. O segmento de Alimentação mostrou baixa de 0,96%, enquanto os preços do setor de Limpeza apresentaram alta de 1,35%. No período pesquisado, os produtos que mais subiram foram o feijão carioquinha (pacote 1kg), com alta de 5,63%; o absorvente aderente (pacote 10 unidades), com 4,03%; e a salsicha avulsa (kg), com 4,02%. As quedas mais expressivas foram verificadas no preço do alho (kg), com -5,01%; do desodorante spray (embalagem 90-100 ml), com -4,95%; e dos ovos brancos (dúzia), com -4,78%. A pesquisa, realizada em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), abrange 31 produtos, sendo 22 de Alimentação, quatro de Limpeza e cinco de Higiene Pessoal, e consultou preços em 70 supermercados da cidade de São Paulo.