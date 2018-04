Procter & Gamble é multada por reduzir volume de produtos O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça determinou nesta quinta-feira a abertura de processo administrativo contra a empresa norte-americana Procter & Gamble, fabricante das marcas de sabão em pó Ariel e Ace. A empresa foi multada em R$ 1,064 milhão. Segundo o despacho do diretor do Departamento, Roberto Freitas Filho, a empresa reduziu as quantidades de produtos nas embalagens de sabão em pó Ace e Ariel de um quilo para 900 gramas sem ter informado os consumidores da alteração. O departamento decidiu também aplicar à P&G a "sanção de contrapropaganda", pela qual a empresa deverá dar esclarecimentos aos consumidores sobre as alterações quantitativas de seus produtos.