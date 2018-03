Procter & Gamble se prepara para comprar Gillette A americana Procter & Gamble Co. se prepara para comprar a fabricante de baterias e lâminas de barbear Gillette Co., também sediada nos EUA, por US$ 57 bilhões em ações, em um negócio que criará a maior empresa de produtos para o consumidor do mundo, segundo uma fonte familiarizada com o assunto. Após ser aprovado pelos órgãos reguladores, o trato unirá sob um único comando as pilhas Duracell, o desodorante Guard e as lâminas de barbear da Gillette com o detergente Tide, os produtos para cabelo Pantene e Clairol e o café Folgers, da P&G. O negócio estabelece que a P&G pagará cerca de 0,975 de sua ação por cada papel da Gillette, informou a fonte. A transação deverá ser anunciada oficialmente na manhã desta sexta-feira em Nova York.