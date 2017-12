Procura por blue chip faz bolsa filipina fechar em alta A procura pela blue chip Philippine Long Distance Telephone Co. foi a grande responsável pela alta de 1% hoje em Manila. Já Taiwan avançou 0,21% sob forte suspeita de intervenção do governo no mercado. Os ganhos foram liderados pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., cujos papéis subiram 3,5%. O Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, caiu 0,72% pressionado pelos resultados negativos a Toshiba, divulgados ontem. Seul fechou praticamente estável, com retração de 0,09%. Ás 4h45 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,30%; Indonésia: -0,47%; Malásia: -0,31%; Tailândia: +0,77% e Cingapura: -1,18%.