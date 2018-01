Procura por blue chips faz mercado filipino subir A bolsa das Filipinas fechou hoje em alta de 1,35%, em razão da procura por blue chips. Dentre os papéis que mais subiram estão os da Manila Electric Co., Benpres Holdings e da First Philippine Holdings Corp. Taiwan registrou alta de 0,71%, liderada por ações dos setores de construção e financeiro. Os papéis da United Microelectronis também tiveram grande procura, por causa dos sinais de melhora nos pedidos de seus produtos. O mercado sul-coreano teve alta de 0,27%. Já o Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, encerrou o dia praticamente estável, em queda de 0,04%, com realização de lucros depois dos ganhos recentes. Às 4h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,56%; Indonésia: +0,22%; Malásia: -0,09%; Tailândia: +0,59% e Cingapura: -0,20%.