Procura por taxa de correção alta faz dólar fechar em alta O dólar comercial fechou cotado a R$ 3,56, em alta de 1,57%, registrando valorização pelo terceiro dia útil consecutivo. O mau humor prevaleceu nas mesas de câmbio nesta quinta-feira e desculpas não faltaram. Segundo operadores, a proximidade do vencimento de US$ 2,6 bilhões em contratos de rolagem de títulos cambial no dia 2 de janeiro fez o mercado antecipar a disputa pelo fortalecimento da taxa média das cotações (ptax). Além disso, segundo operadores, houve pressão compradora por causa das incertezas sobre o cenário externo com o avanço de preço do petróleo. Nem o finado acordo PT-PMDB escapou do mau humor, figurando no rol de insatisfações do mercado. A rolagem do próximo vencimento de US$ 2,6 bilhões em contratos de rolagem de títulos cambial no dia 2 de janeiro foi relativamente tranqüila. Em quatro leilões realizados até segunda-feira passada, o Banco Central rolou 88,6% ou US$ 2,293 bilhões do total. No entanto, a expectativa é de que as cotações do dólar à vista podem permanecer firmes até segunda-feira. Isso porque o saldo em reais do diferencial câmbio/juros será ajustado na próxima quinta-feira, dia 2 de janeiro, com base na ptax da próxima segunda-feira, dia 30 de dezembro. No cenário externo, o preço do barril de petróleo para fevereiro era negociado em Nova York às 18h a US$ 32,49, em alta de US$ 0,52. No segmento da dívida externa, o C-Bond fechou cotado a 66,50 centavos de dólar, em baixa de 1,30%. O Risco Brasil encerrou em alta de 13 pontos, a 1.418 pontos base. O mercado de juros teve um dia muito fraco, negociando cerca de um terço do volume diário que prevaleceu nesta última quinzena do ano. O ritmo foi de feriado e deve se manter assim até o encerramento de 2002. O contrato de DI futuro para 1º de abril - o mais líquido - teve apenas 21.201 negócios e sua taxa fechou o dia a 26,80%, acima dos 26,69% do pregão do último dia 23, por influência da alta de hoje do dólar. Porém, operadores dão pouco peso a este comportamento, justamente por causa da pouca liquidez. A ata da última reunião do Copom, divulgada hoje, não trouxe muita novidade em relação ao que se esperava. O Copom confirmou que elevou a taxa Selic de 22% para 25%, no último dia 18, para inibir os possíveis reajustes de preços, ajudar a coordenar as expectativas e impedir que a deterioração das expectativas de inflação se confirmassem. "Desde setembro, a mediana das expectativas para a inflação dobrou", ressaltaram os diretores do BC na ata. A manutenção da taxa em 22% levaria a inflação a superar o teto de 6,5% da meta estabelecida para 2003, segundo a análise do comitê. A decisão pela cautela foi unânime, mas o Copom revelou trabalhar também com um cenário alternativo, no qual as expectativas de inflação para 2003 e a taxa de câmbio recuam mais rapidamente. "Há indicadores, ainda incipientes, como os índices quadrissemanais da Fipe e coletas de preços de alimentos, que mostram redução da velocidade dos reajustes nas primeiras semanas de dezembro", explicaram os diretores. O IGP-M de dezembro, divulgado nesta tarde, confirmou a desaceleração da inflação. O índice ficou em 3,75%, inferior aos 5,19% de novembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O resultado também ficou no piso das expectativas do mercado, que variavam de 3,75% e 4,20%. A queda de novembro para dezembro foi provocada pela desaceleração dos reajustes no atacado, já que o IPA passou de 6,73% em novembro para 4,45% em dezembro. Houve desaceleração também no ritmo de reajustes no varejo, observou a FGV, ainda que o IPC tenha sido superior em dezembro (2,55%), em relação a novembro (2,51%). O INCC subiu 2,13%, ante 2,19% em novembro. No ano, o IGP-M teve alta de 25,31%, a maior do real, já que a inflação em 1994 (1.246%) incluiu os seis meses anteriores ao início do Plano Real. O IPA acumulou em 2002 alta de 33,64%; o IPC, de 11,87%; e o INCC, de 12,45%. Sobre a inflação esperada para 2003, o Copom fez nova revisão para cima, mas este dado só deverá ser divulgado na próxima segunda-feira, no último relatório de inflação do BC de 2002. O Copom elevou para 30,3% sua projeção para o reajuste das tarifas de energia elétrica em 2003. Essa última estimativa de reajuste supera em 3,3 pontos porcentuais a que foi feita pelo Copom em novembro e resultou da revisão das previsões para o IGP-M. O Copom também aumentou suas projeções para a inflação dos chamados preços administrados, que deverão sofrer um reajuste de 13,04% em 2003. Em relação às projeções feitas pelo Copom em novembro, houve uma elevação de 0,9 ponto porcentual. Para a gasolina e o gás de cozinha, ao contrário, houve redução nas previsões de reajuste. De 6% para 2% em 2003, no caso do gás de cozinha; quanto à gasolina, o Copom prevê agora uma queda de 3,8% ao longo de 2003 e não mais de apenas 1,5% como tinha sido projetado em novembro. O giro miúdo e o desinteresse marcaram o pregão pós-Natal. A Bovespa movimentou apenas R$ 245 milhões e fechou em baixa de 1,32%. O bom astral de Nova York, na maior parte do pregão, não sensibilizou os investidores em São Paulo -os poucos que voltaram no feriado optaram por realizar lucros. Em Wall Street, às 18 horas, o índice Dow Jones subia 0,10% e a Nasdaq registrava queda de 0,08%. O tom negativo foi dado pelo dólar, que subiu a R$ 3,56, e o comportamento dos títulos da dívida externa brasileira. O C-bond perdeu 1,30% de seu valor, cotado a 66,50 centavos de dólar. Players citaramm a dificuldade de o governo Lula firmar um acordo com o PMDB e os preços do petróleo, que seguem em alta antecipando o conflito entre Estados Unidos/Grã-Bretanha e Iraque. Na Nymex, às 18 horas de Brasília, o barril de petróleo para fevereiro subia US$ 0,52, cotado a US$ 32,49. Em Wall Street, acabou prevalecendo a tranquilidade com que foi recebido o indicador sobre auxílio-desemprego. O Departamento do Trabalho informou que o número de norte-americanos que deram entrada a pedidos iniciais de auxílio-desemprego teve queda de 60 mil, para 378 mil na semana passada. O declínio foi mais forte do que a queda de 25 mil prevista pelos analistas. Mas a média móvel da quadrissemana, que atenua as flutuações semanais, subiu 2.500, para 404.500.