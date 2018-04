Procura-se novo presidente para o Banco Mundial "Procura-se profissional - vaga: presidente do Banco Mundial." Um anúncio de emprego com esses dizeres, em papel timbrado do Banco Mundial, circulou ontem na reunião de Primavera do Fundo. O anúncio, anônimo, lista as qualificações requeridas do candidato, dando como certa a demissão do atual presidente, Paul Wolfowitz. Experiência essencial: 10 anos em desenvolvimento internacional - militar não serve (Wolfowitz foi vice-secretário da Defesa dos EUA). Recomenda-se vestuário apropriado - é essencial ter boas meias. Wolfowitz foi fotografado recentemente em uma mesquita na Turquia com um furo no dedão da meia. Outros pré-requisitos são respeito ao código de ética do banco e apoio a contratações por mérito. "A vaga está aberta imediatamente - candidatos interessados que não estejam envolvidos romanticamente com funcionários do banco devem enviar seu currículo para contact@worldbankpresident.org. Os candidatos devem incluir uma redação onde explicam suas idéias para acabar com a pobreza mundial." No fim do anúncio, um aviso - o banco se reserva o direito de examinar a ficha criminal dos candidatos, "incluindo acusações de corrupção."