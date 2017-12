Procurador dá parecer contra liminar em MP do setor elétrico O procurador-geral da República em exercício, Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contra o pedido de liminar feito pelo PFL em duas ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) contra as Medidas Provisórias 144, que institui as principais regras do novo modelo do setor elétrico, e 145, que cria a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). No parecer, o procurador sustenta que uma eventual suspensão das MPs "abalaria o processo de sua apreciação pelo Congresso Nacional". Souza diz que a "concessão da medida liminar, além de causar uma estrondosa fissura na política pública adotada, com quebra de confiança generalizada, implicaria severos reflexos na atividade do Poder Legislativo, que estaria, por vias ainda que reflexas, sendo tolhido nas suas típicas funções". Souza diz, ainda, que a Empresa de Pesquisa Energética "irá estabelecer balizas para o bem de dado serviço público, aspecto que a eleva a uma condição distinta da mera exploração econômica". A Advocacia Geral da União também já se manifestou contra as Adins. As ações aguardam decisão do STF, que provavelmente será tomada a pós 2 de fevereiro, quando o Tribunal retoma seus trabalhos ordinários após o recesso de janeiro.