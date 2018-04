Procurador de NY amplia lista de bancos em investigação A Procuradoria Geral do estado de Nova York está ampliando sua investigação sobre conflitos de interesses de analistas da Wall Street para várias outras firmas além da Merrill Lynch & Co. As outras empresas incluem Goldman Sachs Group, Credit Suisse First Boston, unidade do Credit Suisse Group, Morgan Stanley Dean Witter & Co., Lehman Brothers Holdings Inc., a unidade UBS Paine Webber do UBS AG, a unidade Salomon Smith Barney do Citigroup, Lazard Freres e Bear Stearns Co., segundo fontes próximas da investigação. Algumas destas firmas já receberam intimações judiciais, e outras podem recebê-las em breve, segundo as fontes. Representantes do UBS e do Lehman Brothers disseram que não receberam nenhuma intimação judicial. Já os porta-vozes do Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley, Salomon Smith Brothers e Bear Stearns se recusaram a comentar o assunto, e o representante do Lazard não tinha uma posição oficial da empresa. Na segunda-feira, o procurador-geral do estado de Nova York, Eliot Spitzer, obteve um mandado judicial obrigando a Merrill Lynch & Co. a detalhar a forma que seus analistas atribuem ratings para as ações de clientes corporativos que também são clientes no segmento de banco de investimentos. Uma audiência entre representantes da Merrill e do Spitzer está marcada para quinta-feira, numa corte da Suprema Corte de Nova York. A investigação durou 10 meses. Um dos principais alvos da investigação foram telefonemas feitos pelo grupo de pesquisa na Internet da Merrill, então encabeçado pelo ex-analista Henry Blodget. Segundo o procurador, e-mails de analistas da Merrill comprovam que estes freqüentemente tinham dúvidas sobre certas ações, apesar de sustentarem ratings positivos para as mesmas. A Procuradoria está investigando a possibilidade de firmas como a Merrill manterem ratings altos para agradar clientes corporativos e atrair esses clientes para o segmento de banco de investimentos, oferecendo, desta forma, informações enganosas aos investidores. Fontes próximas de Spitzer afirmam que ele está expandindo sua investigação e pedindo mandados judiciais para evitar que as empresas destruam documentos e outros materiais que possam comprovar as irregularidades, segundo informou o jornal The Wall Street Journal. Recentemente, muitos analistas considerados proeminentes, como o próprio Blodget, permaneceram excessivamente otimistas em relação a papéis, principalmente do setor de tecnologia e telecomunicações, que já haviam proporcionado grandes perdas para investidores. As informações são da Dow Jones.