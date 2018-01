Procurador pede reavaliação do Banco do Piauí O procurador-geral do Piauí, João Emílio Falcão, pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) determine a realização de uma nova avaliação do Banco do Estado do Piauí (BEP). Falcão alega que a instituição financeira não pode ser vendida por apenas R$ 38,3 milhões, como está previsto. Em dezembro, o Estado do Piauí conseguiu a sua primeira vitória no STF. O presidente interino do tribunal, Ilmar Galvão, concedeu uma liminar suspendendo o leilão de privatização do banco, que estava marcado para o dia 23 de dezembro. A procuradoria argumentou que o valor mínimo de alienação do banco era "ínfimo", e que uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) teria estabelecido o preço de venda da instituição sem ouvir o governo estadual. Nessa resolução, estava previsto que 90% da compra poderia ser paga em títulos do Tesouro e apenas 10% em moeda corrente à vista. No pedido encaminhado no último dia 17 e divulgado ontem pelo STF, a procuradoria sustenta que o Estado do Piauí firmou um contrato de compra e venda de ações com a União para saneamento do BEP no valor de cerca de R$ 191,2 milhões. No acordo, o Estado teria assumido o passivo trabalhista do banco. Por esse motivo, a procuradoria alega que "o BEP não pode ser vendido por ínfimos R$ 38,3 milhões". Segundo a procuradoria, a avaliação do BEP não incluiu os créditos tributários decorrentes da restituição do Finsocial, do Pasep e do Imposto de Renda, que somariam R$ 453 mil. Outro fator questionado pelo Estado é a ausência de concorrentes na licitação. Conforme a procuradoria, apenas o Bradesco teria depositado o valor relativo à qualificação de informações do processo de privatização. Além do banco do Píauí, outras três instituições financeiras estaduais, que estão sob administração federal, encontram-se em processo de privatização. Segundo o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, é intenção do governo vender esse ano os bancos do Estado de Santa Catarina (Besc), do Maranhã (BEM) e do Ceará (BEC).