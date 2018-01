Procuradores entram em greve Os procuradores da Fazenda Nacional entraram em greve e ameaçam paralisar todo o trabalho de cobrança da Dívida Ativa da União até que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione uma lei garantindo a equiparação salarial entre a categoria e o Ministério Público Federal. Um projeto de lei prevendo um reajuste escalonado dos salários até 2009 está parado no Ministério do Planejamento. Hoje, o salário inicial de um procurador da Fazenda é de R$ 8 mil enquanto que os procuradores da República recebem R$ 21 mil por mês. Hoje, os procuradores estiveram na Câmara dos Deputados pedindo apoio à proposta, que também beneficia os procuradores federais, ligados à Advocacia-Geral da União (AGU). Foi criada uma comissão que tentará uma audiência com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. A categoria tem pressa, explica a procuradora Juliana Sampaio, porque a lei eleitoral proíbe reajustes para o funcionalismo público a partir de primeiro de julho. Com a paralisação, as empresas, por exemplo, não poderão mais requisitar certidões comprovando que não estão inscritas em Dívida Ativa. Os processos de licitação no governo federal também podem ficar paralisados. A Procuradoria da Fazenda Nacional precisa dar um parecer sobre os contratos de licitação. Juliana Sampaio disse que a ordem do comando de greve é perder todos os prazos dos processos em andamento na Justiça. Além da cobrança da Dívida Ativa, a Procuradoria também faz a defesa de processos contra a União que questionem o pagamento de tributos federais. Os funcionários do Banco Central em Brasília também decidiram hoje realizar uma greve de 48 horas a partir de hoje. A nova paralisação é um protesto contra o governo, que não cumpriu o acordo feito no ano passado de um reajuste salarial de 6% a partir de janeiro deste ano. A paralisação, segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC, Paulo Calovi, foi tomada pelos funcionários do BC em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. "Temos indicativos de que Belo Horizonte fará a mesma coisa", disse. Na semana passada, os servidores do banco já haviam parado por 24 horas.