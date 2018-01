Procuram-se empregados com urgência Em tempos de índices recordes de desemprego, o Centro de Solidariedade ao Trabalhador, da Força Sindical, está procurando com urgência candidatos para preencher 1.270 vagas. Elas estão em diversas áreas, com e sem experiência. A pressa do Centro se deve ao fato de o prazo para preenchimento dos cargos, acordado com as empresas, estar expirando. Por isso, os candidatos devem procurar o Centro até o próximo dia 23. "Estamos com urgência na contratação desses profissionais, para muitas áreas, devido ao prazo de encerramento das vagas. Apesar de haver muita gente desempregada, há uma certa dificuldade em contratar", comenta Tadeu Moraes de Sousa, coordenador geral do Centro de Solidariedade ao Trabalhador. As oportunidades disponíveis são para várias regiões da capital e Grande São Paulo, com salários de R$ 250 a R$ 900. Um exemplo são as 17 vagas para motoboy em diferentes bairros de São Paulo. O salário médio é de R$ 600 e é preciso ter primeiro grau completo. Outra vaga é para representante comercial. São 15 vagas e o salário médio é de R$ 360. O requisito necessário é segundo grau completo. Além disso, seis meses de experiência no setor será cobrado. Oportunidades para estágio Também estão disponíveis algumas vagas para estudantes de administração de empresas. São 14 oportunidades para estágio em Alphaville. Os interessados precisam ter terceiro grau incompleto e o salário só será divulgado no momento da contratação. Os candidatos devem comparecer em um dos postos do Centro munidos de carteira profissional, RG, certificado de escolaridade e comprovante de curso.