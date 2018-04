Procure carro novo com desconto do IPI O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros populares e com motores de até 2.0 litros está menor desde quinta-feira, mas não foram todas as montadoras que repassaram o desconto. Para o consumidor, o mais importante é comparar preços entre os produtos. E lembrar que a redução do imposto para os modelos de mil cilindradas somente terá validade por três meses, enquanto para os demais é por prazo indefinido. O IPI dos carros com motor 1.0 baixou de 10% para 9% e, dos médios, de 25% para 16% (versões a gasolina) e 14% ( álcool). Nos preços da tabela sugerida pela fábrica, todas as montadoras que produzem carros populares - responsáveis por 70% das vendas do País - repassaram a redução do IPI parcial ou integral aos preços. Volks e Fiat informaram terem repassado a diferença integral do imposto, enquanto as demais fizeram repasses parciais. A General Motors, por exemplo, só baixou os preços dos modelos com motores de até 2.0 litros. O gerente de Planejamento e Marketing da Volkswagen, Paulo Sérgio Kakinoff, explicou que as montadoras intensificaram as promoções em julho por conta das vendas fracas dos dois meses anteriores. "Foi um mercado artificial, com muitos consumidores antecipando as compras, mas, a partir deste mês, com a queda do IPI, deve ocorrer uma recuperação mais efetiva porque os carros estão realmente mais baratos", afirmou Kakinoff. A indústria automobilística a registrar crescimento nas vendas no varejo (das lojas aos consumidores) em julho em função de feirões em praticamente todos os fins de semana e promoções com prêmios e juros baixos. Foram vendidos 118.378 automóveis e comerciais leves, 12,2% a mais na comparação com junho, um mês de fraco desempenho. Em relação a julho de 2001, houve queda de 10%. Mas no acumulado dos sete meses do ano, o resultado ainda está 13,7% abaixo em relação a igual período de 2001, com um total de 802.440 unidades vendidas.